ЦСКА завершает сделку по Паласиосу за $ 7 млн + права на Адольфо Гайча — Фабрицио Романо

Московский ЦСКА завершает переговоры по приобретению Тьяго Паласиоса из «Эстудиантеса» за $ 7 млн. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter). Кроме того, в сделку будет включён аргентинский форвард армейцев Адольфо Гайч.

По данным источника, 20% от суммы трансфера получит City Group. Такими были условия перехода Паласиоса в аргентинский «Эстудиантес» из «Монтевидео Сити» в феврале 2024 года.

Ранее агент футболиста Эмилиано Инсуа подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского ЦСКА, но усомнился в реалистичности возможного перехода. Всего на счету Паласиоса 70 матчей за свой нынешний клуб во всех турнирах, в которых 24-летний хавбек отметился 13 голами и 12 результативными передачами.