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Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником из Алжира Аззи

Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником из Алжира Аззи
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Центральный защитник Имадеддин Аззи пополнил состав махачкалинского «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте клуба Российской Премьер-Лиги.

Футболист будет играть за свою новую команду под номером 3. Имадеддин является старшим братом Мохамеда Аззи, который присоединился к данному коллективу в начале нынешнего года.

Имадеддин ранее выступал за клубы из Алжира и Кувейта. В составе «УСМ Алжир» он стал обладателем Кубка страны.

В 1-м туре нынешнего сезона высшего дивизиона чемпионата России «Динамо» уступило московскому «Спартаку» (0:1), во 2-м туре команда сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1). На данный момент коллектив находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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