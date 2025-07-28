Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником из Алжира Аззи

Центральный защитник Имадеддин Аззи пополнил состав махачкалинского «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте клуба Российской Премьер-Лиги.

Футболист будет играть за свою новую команду под номером 3. Имадеддин является старшим братом Мохамеда Аззи, который присоединился к данному коллективу в начале нынешнего года.

Имадеддин ранее выступал за клубы из Алжира и Кувейта. В составе «УСМ Алжир» он стал обладателем Кубка страны.

В 1-м туре нынешнего сезона высшего дивизиона чемпионата России «Динамо» уступило московскому «Спартаку» (0:1), во 2-м туре команда сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1). На данный момент коллектив находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.