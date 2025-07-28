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В «Крыльях Советов» рассказали, почему отказались от трансфера защитника Кики

В «Крыльях Советов» рассказали, почему отказались от трансфера защитника Кики
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В «Крыльях Советов» объяснили решение отказаться от трансфера защитника Габи Кики. Ранее сообщалось, что футболист прибыл в расположение клуба.

«Камерунский защитник Габи Кики прошёл все необходимые процедуры для подписания контракта с клубом, однако по результатам медицинского обследования руководством клуба принято решение не заключать контракт с футболистом», — сообщили в «Крыльях Советов» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В минувшем сезоне Кики провёл за «Актобе» 11 матчей, в том числе один – в квалификации Лиги Европы, и забил один мяч. Контракт игрока с нынешним клубом истекает 31 декабря 2025 года.

На данный момент «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице после двух туров. Команда набрала четыре очка.

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