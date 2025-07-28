Арбитр Федотов оценил решение Карасёва удалить Заболотного в матче «Спартак» — «Балтика»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Сергея Карасёва удалить форварда московского «Спартака» Антона Заболотного в матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась победой калининградцев со счётом 3:0.

«На восьмой минуте Карасёв показал красную Заболотному. Вопрос даже не в карточке, а в том, что арбитр такого уровня со своей позиции изначально ничего не увидел. Также ему, возможно, не помог резервный арбитр, который смотрел в ту же сторону. Заболотный тянулся к мячу, ногу было некуда девать, она пошла по бедру вскользь. За красную говорят шипы, но для меня это жёлтая, потому что игрок «Спартака» успел согнуть ногу и вывернуть стопу. Действий для травмы я здесь не увидел. Однако, скорее всего, ЭСК решение арбитра поддержит. Для меня же это ошибка Карасёва», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Московский «Спартак» завершал матч с калининградской «Балтикой» с восемью полевыми игроками в составе. Во второй половине игры красную карточку получил бразилец Маркиньос.