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«Спартак» обратился в ЭСК по удалениям Заболотного и Маркиньоса в игре с «Балтикой»

Московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК) по поводу удалений форвардов команды Антона Заболотного и Маркиньоса в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась победой калининградцев со счётом 3:0.

«Направили обращение в ЭСК по двум эпизодам — удаление Заболотного и вторая жёлтая карточка Маркиньосу. Также эпизод с красной карточкой должен рассмотреть КДК», — передаёт слова главы пресс-службы московского «Спартака» Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После двух туров московский «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Деяна Станковича три набранных очка.