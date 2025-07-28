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Урал — Черноморец, результат матча 28 июля 2025, счёт 3:2, Первая лига

«Урал» вырвал победу у «Черноморца» на 90+4-й минуте матча Первой лиги
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Сегодня, 28 июля, завершился матч 2-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026 между «Уралом» и «Черноморцем». Победу в игре, проходившей на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, одержали хозяева со счётом 3:2.

Россия — Лига PARI . 2-й тур
28 июля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Черноморец
Новороссийск
1:0 Секулич – 22'     1:1 Алиев – 26'     2:1 Бардачёв – 45+3'     2:2 Николаев – 50'     3:2 Бегич – 90+4'    

Нападающий «шмелей» Мартин Секулич открыл счёт в матче на 22-й минуте. Спустя четыре минуты Саид Алиев сравнял счёт. На 45+3-й минуте Матвей Бардачёв вывел хозяев вперёд. На 50-й минуте Олег Николаев сравнял счёт. На 90+4-й минуте Силвие Бегич забил победный гол екатеринбуржцев.

В следующем туре «Урал» примет на своём поле «Родину». Игра состоится в субботу, 2 августа. На следующий день свой матч проведёт «Черноморец». Команда дома примет тульский «Арсенал».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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