Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов прокомментировал работу Левникова в матче «Краснодар» — «Локомотив»

Арбитр Федотов прокомментировал работу Левникова в матче «Краснодар» — «Локомотив»
Комментарии

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал работу своего коллеги Кирилла Левникова в матче 2-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» переиграл «Краснодар» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'     0:2 Батраков – 80'     1:2 Кобнан – 90+4'    

«На 33-й минуте Левников назначил 11-метровый в ворота «Краснодара» и показал жёлтую Диего Косте — видимо, за грубую игру. Простой момент для арбитра.

Сложный момент на 80-й минуте, однако Левников снова прав. Игрок «Локо» Батраков первым выпрыгнул вверх, подстроился под мяч и сыграл головой, а соперник не успел — тянулся головой и врезался в локоть. Момент проверяли, пытались зацепиться, поднатянуть, но по всем правилам это верное решение — чистый гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«У Карасёва были основания для третьего удаления у «Спартака». Судейство во 2-м туре РПЛ
Эксклюзив
«У Карасёва были основания для третьего удаления у «Спартака». Судейство во 2-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android