Арбитр Федотов прокомментировал работу Левникова в матче «Краснодар» — «Локомотив»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал работу своего коллеги Кирилла Левникова в матче 2-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» переиграл «Краснодар» (2:1).

«На 33-й минуте Левников назначил 11-метровый в ворота «Краснодара» и показал жёлтую Диего Косте — видимо, за грубую игру. Простой момент для арбитра.

Сложный момент на 80-й минуте, однако Левников снова прав. Игрок «Локо» Батраков первым выпрыгнул вверх, подстроился под мяч и сыграл головой, а соперник не успел — тянулся головой и врезался в локоть. Момент проверяли, пытались зацепиться, поднатянуть, но по всем правилам это верное решение — чистый гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.