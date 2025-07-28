Судья Федотов высказался о действиях арбитра Карасёва в матче «Спартак» — «Балтика»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу арбитра Сергея Карасёва в матче 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась победой калининградцев со счётом 3:0. Ранее Федотов не стал называть ошибкой удаление нападающего красно-белых Антона Заболотного в начале игры.

«Далее Карасёв не показал жёлтую Литвинову за грубую игру. Футболист «Балтики» прокинул мяч, а игрок «Спартака» его сбил. Открытая позиция у Карасёва, должен был наказывать.

В конце первого тайма отменил гол в ворота «Спартака» после просмотра повтора. Этот момент долго смотрели на предмет фола на вратаре. Отмена гола правильная, но изначально Карасёв должен был назначить свободный удар, так как игрок «Спартака» зажимал мяч ногами. И то же самое можно было делать, когда другой игрок сел на мяч — это неспортивное поведение. В итоге решение вынесли за удар по рукам вратарю, который положил руки на мяч — это считается контролем.

На 58-й минуте — вторая жёлтая Маркиньосу. К Карасёву здесь претензий нет. С его позиции это вторая жёлтая. Если бы он увидел прямую красную, это могло бы спасти Маркиньоса, потому что дальше смотрели бы офсайд. Но графику не чертили, а по трансляции, возможно, игрок «Балтики» был во «вне игры». Тогда это проблема первого ассистента.

У Карасёва были основания показать вторую жёлтую и Умярову, который чуть вскользь наступил на игрока «Балтики». Однако тогда было бы три удаления», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После двух туров московский «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Деяна Станковича три набранных очка.