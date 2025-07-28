Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 28 июля, завершился 2-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

25 июля, пятница:

«Арсенал» (Тула) — «Шинник» — 1:1.

26 июля, суббота:

«Челябинск» — «Ротор» — 1:0;

«Волга» — «КАМАЗ» — 1:2;

«Сокол» — «Чайка» — 0:0.

27 июля, воскресенье:

«Енисей» — «СКА-Хабаровск» — 1:2;

«Нефтехимик» — «Торпедо» Москва — 0:0;

«Родина» — «Спартак» Кострома — 1:3;

«Факел» — «Уфа» — 1:0.

28 июля, понедельник:

«Урал» — «Черноморец» (Новороссийск) — 3:2.

По итогам 2-го тура первое место в турнирной таблице занимает «Челябинск», у которого шесть очков. Столько же очков набрали «Урал» и «Факел», которые располагаются на второй и третьей строчке соответственно. В зоне вылета находятся «Уфа», заработавшая одно очко, а также ульяновская «Волга» и «Енисей», дважды уступившие на старте сезона.