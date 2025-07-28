Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 июля, завершился 2-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

25 июля, пятница:

«Арсенал» (Тула) — «Шинник» — 1:1.

26 июля, суббота:

«Челябинск» — «Ротор» — 1:0;
«Волга» — «КАМАЗ» — 1:2;
«Сокол» — «Чайка» — 0:0.

27 июля, воскресенье:

«Енисей» — «СКА-Хабаровск» — 1:2;
«Нефтехимик» — «Торпедо» Москва — 0:0;
«Родина» — «Спартак» Кострома — 1:3;
«Факел» — «Уфа» — 1:0.

28 июля, понедельник:

«Урал» — «Черноморец» (Новороссийск) — 3:2.

По итогам 2-го тура первое место в турнирной таблице занимает «Челябинск», у которого шесть очков. Столько же очков набрали «Урал» и «Факел», которые располагаются на второй и третьей строчке соответственно. В зоне вылета находятся «Уфа», заработавшая одно очко, а также ульяновская «Волга» и «Енисей», дважды уступившие на старте сезона.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Этот гол невозможно представить! Игрок костромского «Спартака» запустил «мегасвечу». Видео
Этот гол невозможно представить! Игрок костромского «Спартака» запустил «мегасвечу». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android