Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 28 июля, завершился 2-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
25 июля, пятница:
«Арсенал» (Тула) — «Шинник» — 1:1.
26 июля, суббота:
«Челябинск» — «Ротор» — 1:0;
«Волга» — «КАМАЗ» — 1:2;
«Сокол» — «Чайка» — 0:0.
27 июля, воскресенье:
«Енисей» — «СКА-Хабаровск» — 1:2;
«Нефтехимик» — «Торпедо» Москва — 0:0;
«Родина» — «Спартак» Кострома — 1:3;
«Факел» — «Уфа» — 1:0.
28 июля, понедельник:
«Урал» — «Черноморец» (Новороссийск) — 3:2.
По итогам 2-го тура первое место в турнирной таблице занимает «Челябинск», у которого шесть очков. Столько же очков набрали «Урал» и «Факел», которые располагаются на второй и третьей строчке соответственно. В зоне вылета находятся «Уфа», заработавшая одно очко, а также ульяновская «Волга» и «Енисей», дважды уступившие на старте сезона.