Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: иногда наступает момент, когда дела идут на спад

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о прошлом сезоне, в котором команда заняла третье место в турнирной таблице АПЛ.

— Прошлый сезон выдался непростым для «Манчестер Сити». Но если задуматься, то это практически те же игроки, тот же тренер, те же методы, тот же тренерский штаб, те же физиотерапевты… В один год вы выигрываете всё, а в следующем — ничего не получается. Как вы объясняете такую ситуацию?

— Я бы не стал связывать это с прошлым годом, скорее с последними семью годами. Когда выигрываешь шесть титулов Премьер-лиги, наступает момент, когда дела идут на спад. Это в человеческой природе. Тогда нам, вероятно, стоило поменять больше игроков, но очень легко говорить об этом постфактум. Это процесс, который нужно было пережить, такое бывает, он занял немало времени, и, когда он случился, он оказался сложнее, чем мы могли себе представить. Не в том смысле, что всё закончилось плохо, потому что в итоге мы вышли в финал Кубка страны и заняли третье, а не 12-е место. Всё прошло не так уж и плохо. Оглядываясь назад, мы увидим, что это был не такой уж плохой сезон. Однако мы много месяцев не выигрывали матчей. Мы не побеждали 13 или 14 раз, и это было… Такого никогда раньше не случалось. Но это ставит тебя на место.

Говоря от имени «Манчестер Сити», скажу, что для нас это очень полезно. Потому что успех сбивает с толку. Нас он не сбивал с толку много лет, однако в этом году игроки стали часто травмироваться. И задаёшься вопросом: почему они так часто травмируются, хотя раньше этого не было? Потому что фокус больше не на том, что нужно делать. Когда фокус больше не на том, что нужно делать, травмируются чаще. И думаешь: «Мы восстановимся, мы вернёмся»… Но соперник уже ждёт тебя. Почему? Потому что ты много выигрывал. А победы раздражают тех, кто не побеждает. Так и случилось. Однако я думаю, что в ближайшие пять или 10 лет всё будет хорошо, — приводит слова Гвардиолы издание GQ.