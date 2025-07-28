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«Не понимаю почему». Арбитр Федотов — о непоказанной красной карточке игроку «Сочи»

«Не понимаю почему». Арбитр Федотов — о непоказанной красной карточке игроку «Сочи»
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Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе арбитра Владислава Целовальникова в матче 2-го тура РПЛ между «Акроном» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты тольяттинского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5'     0:2 Джурасович – 11'     0:3 Болдырев – 13'     0:4 Дзюба – 44'    

«По общей картине Целовальников был хорош, хоть и есть над чем работать. Видно, что пришёл из Первой лиги — пытается быть близко к мячу, попадает под мяч. Для арбитра РПЛ это роскошь.

На 56-й минуте Целовальников верно назначил пенальти в ворота «Сочи». Несложный эпизод — защитник не успел и подбил.

Ключевой момент — на 89-й минуте. При подаче с углового Целовальников занимал открытую позицию, всё видел — игрок «Сочи» отмахнулся от соперника и попал тому по лицу. По мне, это применение чрезмерной силы. Бобровский на VAR проверял момент, но почему-то посчитал, что это не красная карточка. Не понимаю почему», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После двух туров «Акрон» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды четыре набранных очка. «Сочи» располагается на последнем месте в чемпионате России. «Горожане» потерпели два поражения в двух стартовых матчах.

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