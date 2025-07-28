«Балтика» подписала полузащитника Ивана Беликова из Второй лиги

Калининградская «Балтика» объявила о переходе полузащитника Ивана Беликова из «Твери». Стороны заключили трудовое соглашение, рассчитанное до 31 мая 2029 года.

«Мы рады приветствовать Ивана в дружной семье Балтийцев и желаем ему успехов!» — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Ивану 21 год. Ранее он выступал за ФК «Строитель» во Второй лиге (дивизион «Б»), где провёл 23 встречи и отметился двумя результативными передачами. В марте 2025 года Беликов стал игроком ФК «Тверь», за который сыграл 12 матчей, записав в актив один гол и два ассиста.

По итогам минувшего сезона калининградский клуб занял первое место в турнирной таблице Первой лиги и вышел в высший дивизион. На данный момент калининградский клуб находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Талалаева четыре очка после двух матчей.