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Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
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03:00 Мск
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Аргентина — Колумбия: когда начнётся матч плей-офф Кубка Америки, где смотреть трансляцию

Аргентина — Колумбия: когда начнётся матч плей-офф Кубка Америки, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 29 июля, пройдёт первый полуфинальный матч Кубка Америки по футболу среди женщин между сборными Аргентины и Колумбии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матчей плей-офф Кубка Америки по футболу среди женщин в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Кубок Америки (ж) — 2025 . 1/2 финала
29 июля 2025, вторник. 03:00 МСК
Аргентина (ж)
Не начался
Колумбия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В среду, 30 июля, пройдёт второй полуфинальный матч Кубка Америки среди женщин, в котором встретятся бразильская и уругвайская национальные команды. Стартовый свисток арбитра прозвучит также в 3:00 мск.

Кубок Америки (ж) — 2025 . 1/2 финала
30 июля 2025, среда. 03:00 МСК
Бразилия (ж)
Не начался
Уругвай (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра за третье место состоится 2 августа. Финальный матч соревнования назначен на 3 августа.

Календарь Кубка Америки (ж)
Сетка плей-офф Кубка Америки (ж)
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