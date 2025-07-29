Аргентина — Колумбия: когда начнётся матч плей-офф Кубка Америки, где смотреть трансляцию

Сегодня, 29 июля, пройдёт первый полуфинальный матч Кубка Америки по футболу среди женщин между сборными Аргентины и Колумбии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В среду, 30 июля, пройдёт второй полуфинальный матч Кубка Америки среди женщин, в котором встретятся бразильская и уругвайская национальные команды. Стартовый свисток арбитра прозвучит также в 3:00 мск.

Игра за третье место состоится 2 августа. Финальный матч соревнования назначен на 3 августа.

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