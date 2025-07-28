Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бенфика» согласилась на трансфер Жедсона из «Бешикташа» в «Спартак» — O Jogo

«Бенфика» согласилась на трансфер Жедсона из «Бешикташа» в «Спартак» — O Jogo
Комментарии

Полузащитник Жедсон Фернандеш близок к трансферу из «Бешикташа» в московский «Спартак». Как сообщает издание O Jogo, португальская «Бенфика», которой принадлежит половина прав на игрока, согласилась на переход 26-летнего футболиста в московский клуб.

По данным источника, именно отсутствие согласия со стороны «Бенфики» ограничивало возможность скорейшего осуществления сделки. Сообщается, что португальский клуб получит € 10 млн за переход Жедсона из «Бешикташа» в «Спартак».

Стамбульский клуб приобрёл воспитанника «Бенфики» летом 2022 года за € 6 млн. Ранее стало известно, что зарплата Жерсона в «Спартаке» составит € 2,5 млн в год с легкодоступными бонусами, которые позволят увеличить оклад до € 3,5 млн.

Материалы по теме
«Бавария» забирает Диаса, защитник «Спартака» уезжает в Португалию. Трансферы и слухи дня
«Бавария» забирает Диаса, защитник «Спартака» уезжает в Португалию. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android