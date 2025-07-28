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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: рад, что потерпел неудачу в прошлом сезоне

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: рад, что потерпел неудачу в прошлом сезоне
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём отношении к неудачам. По итогам прошлого сезона его команда заняла третье место в турнирной таблице АПЛ.

«Я рад, что потерпел неудачу. Обожаю неудачи. В этом обществе, где всё должно быть идеально, где приходится выкладывать свою еду в соцсети… «О, как здорово, как я счастлив». Каждый день нам приходится доказывать, что мы счастливы. Ну да, мне грустно, я терплю неудачу и проигрываю. Ну и что? Что тут такого? Назовите хоть кого-то, у кого подобного не случается. Главное — работать, выкладываться по полной и делать свою работу хорошо. И я не сдаюсь. У меня были плохие результаты, результаты были хуже, чем я ожидал, но, эй, на следующий день будет ещё одна попытка, и я попробую снова. А в следующем году я сделаю лучше. В этом-то и вся суть», — приводит слова Гвардиолы издание GQ.

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