Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» сделал предложение «МЮ» по Антони — Footmercato

«Аль-Наср» сделал предложение «МЮ» по Антони — Footmercato
Комментарии

Саудовский «Аль-Наср» проявляет интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед» Антони, сообщает Footmercato. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По информации источника, саудовский клуб сделал манкунианцам по бразильцу предложение, сумма которого не разглашается. Однако UOL сообщает, что «МЮ» рассчитывает получить за футболиста не менее € 60 млн.

Во второй половине прошедшего сезона Антони провёл 17 матчей за «Бетис» в чемпионате Испании, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 35 млн.

Материалы по теме
В топ-клубах «зависли» несколько крутых игроков. Их будущее — под большим вопросом
В топ-клубах «зависли» несколько крутых игроков. Их будущее — под большим вопросом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android