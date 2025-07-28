«Аль-Наср» сделал предложение «МЮ» по Антони — Footmercato

Саудовский «Аль-Наср» проявляет интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед» Антони, сообщает Footmercato. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По информации источника, саудовский клуб сделал манкунианцам по бразильцу предложение, сумма которого не разглашается. Однако UOL сообщает, что «МЮ» рассчитывает получить за футболиста не менее € 60 млн.

Во второй половине прошедшего сезона Антони провёл 17 матчей за «Бетис» в чемпионате Испании, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 35 млн.