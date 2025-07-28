Невио Скала поздравил Андрея Талалаева с крупной победой «Балтики» над «Спартаком»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Невио Скала обратился к российскому специалисту Андрею Талалаеву после победы его подопечных над красно-белыми (3:0) в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«Я давно не слежу за футболом, но очень рад за Андрея [Талалаева]. Пытался ему дозвониться, однако он не ответил. Браво! Удачи ему», — сказал Скала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Невио Скала возглавлял красно-белых с декабря 2003 года по сентябрь 2004-го. Талалаев входил в тренерский штаб итальянского специалиста в «Спартаке» как ассистент-переводчик.
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