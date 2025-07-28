Невио Скала поздравил Андрея Талалаева с крупной победой «Балтики» над «Спартаком»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Невио Скала обратился к российскому специалисту Андрею Талалаеву после победы его подопечных над красно-белыми (3:0) в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Я давно не слежу за футболом, но очень рад за Андрея [Талалаева]. Пытался ему дозвониться, однако он не ответил. Браво! Удачи ему», — сказал Скала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Невио Скала возглавлял красно-белых с декабря 2003 года по сентябрь 2004-го. Талалаев входил в тренерский штаб итальянского специалиста в «Спартаке» как ассистент-переводчик.