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Нападающий «Фейеноорда» Игор Пайшао переходит в «Марсель» — Романо

Нападающий «Фейеноорда» Игор Пайшао переходит в «Марсель» — Романо
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Нападающий Игор Пайшао в ближайшее время перейдёт из «Фейеноорда» в «Марсель». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, стороны уже согласовали условия трансфера и детали трудового договора. Футболист подпишет со своей новой командой контракт, срок действия которого рассчитан на пять лет. «Лидс Юнайтед» также претендовал на бразильца, но сам игрок хотел присоединиться только к «Олимпику».

В 47 матчах прошедшего клубного сезона Пайшао записал на свой счёт 18 голов и 19 голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 35 млн.

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