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Тренер «Зенита-2»: Семак заинтересован в привлечении молодых игроков в основную команду

Тренер «Зенита-2»: Семак заинтересован в привлечении молодых игроков в основную команду
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Главный тренер «Зенита-2» Константин Коноплёв поделился деталями общения с возглавляющим сине-бело-голубых Сергеем Семаком, а также рассказал о заинтересованности специалиста в привлечении молодых игроков к основному составу.

— Мы уже несколько раз с Сергеем Богдановичем общались. Была такая история, первая за очень долгие годы, что из первой команды за нас играли двое футболистов – Сергей Волков и Дима Васильев. Перед этим мы с Сергеем Богдановичем пообщались. Он приезжал на эти игры, смотрел. Мы провели двустороннюю игру с первой командой, где достаточно долго с Сергеем Богдановичем общались. То есть процесс двигается и, как мне кажется, в правильном и позитивном направлении.

– По разговору с Семаком вы чувствуете, что он действительно заинтересован в привлечении молодых игроков системы «Зенита» в основную команду?
– Я думаю, что любой тренер в этом заинтересован. Наша цель – достичь этого, – сказал Коноплёв в интервью «Спорт День за Днём».

Перед стартом нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги главный тренер «Зенита» Сергей Семак привлёк полузащитника второй команды Вадима Шилова к тренировкам с основой.

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