Игорь Акинфеев вошёл в топ-14 футболистов мира за всю историю по числу матчей за один клуб

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вошёл в топ-14 футболистов мира за всю историю по числу матчей за одну команду, сообщает Transfermarkt в телеграм-канале. Игра 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1) стала для футболиста 800-й в составе армейцев.
Возглавляет рейтинг по количеству матчей за одну команду бразильский вратарь Рожерио Сени, который провёл 1105 игр в составе «Сан-Паулу». На втором месте находится полузащитник Райан Гиггз, сыгравший 963 встречи за «Манчестер Юнайтед». Замыкает тройку защитник Паоло Мальдини, на счету которого 902 игры в составе «Милана».
Отметим, что Акинфеев является единственным действующим футболистом в данном списке. За 800 матчей вратарь пропустил 718 голов и провёл «на ноль» 334 встречи. Игорь дебютировал за ЦСКА 29 марта 2003 года в возрасте 16 лет.
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