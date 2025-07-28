В новом сезоне Ла Лиги тренеры смогут дважды за матч запросить повтор VAR — COPE

Испанская Ла Лига планирует ввести новое правило в сезоне-2025/2026. Как сообщает Goals Side со ссылкой на El Partidazo de COPE, согласно нововведению, главные тренеры футбольных клубов дважды за матч будут иметь возможность обратиться к VAR и запросить повтор спорного эпизода.

Сообщается, что, если арбитр изменит первоначальное решение после такого эпизода, обе возможности запроса останутся в силе.

Действующим чемпионом Испании является каталонская «Барселона», набравшая в минувшем сезоне 88 очков в 38 матчах. Второе место занял мадридский «Реал», у которого 84 очка. Тройку лидеров замкнул мадридский «Атлетико» с 76 очками.