Бывший тренер «Спартака» Невио Скала рассказал о своей жизни после карьеры

Бывший главный тренер московского «Спартака» Невио Скала ответил, чему посвящает своё время после завершения тренерской карьеры.

«Я с юности любил возделывать землю. А теперь наслаждаюсь старостью в мире с женой, детьми, внуками и друзьями», — сказал Скала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Невио Скала возглавлял красно-белых с декабря 2003 года по сентябрь 2004-го. Итальянский специалист завершил тренерскую карьеру в 2004 году после ухода из «Спартака». По итогам того сезона московская команда заняла восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России.

Специалист также работал в «Реджине», «Парме», «Перудже», дортмундской «Боруссии», «Бешикташе» и «Шахтёре».