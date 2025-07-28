Майкл Олисе признан лучшим игроком «Баварии» в сезоне-2024/2025

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе признан лучшим игроком клуба по итогам сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев в социальной сети X (ранее Twitter).

23-летний футболист перешёл в «Баварию» летом 2024 года из «Кристал Пэлас». В 55 матчах в своём дебютном сезоне за мюнхенский клуб Олисе отметился 20 голами и 23 результативными передачами. Также он трижды в течение сезона признавался лучшим игроком месяца в «Баварии».

«Бавария» стала победителем Бундеслиги, набрав 82 очка. Для команды из Мюнхена это 34-е чемпионство в истории, у «Нюрнберга», идущего вторым по этому показателю, девять трофеев.