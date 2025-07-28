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Агент Гайча опроверг инсайд Романо о будущем нападающего ЦСКА

Агент Гайча опроверг инсайд Романо о будущем нападающего ЦСКА
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Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, опроверг слухи о включении футболиста в сделку по приобретению Тьяго Паласиоса из «Эстудиантеса».

«Это враньё. Мне по этому поводу никто не звонил», — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. За этот период он побывал в арендах в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре» и «Антальяспоре». В составе армейцев аргентинец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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