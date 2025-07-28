Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Злые языки говорят, что «Зениту» плевать на академию». Коноплёв — о воспитанниках

«Злые языки говорят, что «Зениту» плевать на академию». Коноплёв — о воспитанниках
Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Константин Коноплёв рассказал об отношении тренерского штаба основной команды к выступлениям дубля сине-бело-голубых.

«Семак знает про многих мальчишек, он спрашивал моё мнение про некоторых ребят. То, что злые языки пытаются говорить, что основной команде плевать на структуру клубной академии, такого абсолютно нет. Главный тренер «Зенита» знает большинство игроков, знает сильные и слабые стороны, и по многим у него есть своё мнение, идёт активный анализ, и за мальчишками, конечно, следят», – сказал Коноплёв в интервью «Спорт День за Днём».

Перед стартом нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги главный тренер «Зенита» Сергей Семак привлёк полузащитника второй команды Вадима Шилова к тренировкам с основой.

Материалы по теме
«Говорил ему: «Чего тебе сидеть в «Зените»?» Он тренировал Сауся, Глушенкова, Зобнина
Эксклюзив
«Говорил ему: «Чего тебе сидеть в «Зените»?» Он тренировал Сауся, Глушенкова, Зобнина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android