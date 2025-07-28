«Злые языки говорят, что «Зениту» плевать на академию». Коноплёв — о воспитанниках

Главный тренер «Зенита-2» Константин Коноплёв рассказал об отношении тренерского штаба основной команды к выступлениям дубля сине-бело-голубых.

«Семак знает про многих мальчишек, он спрашивал моё мнение про некоторых ребят. То, что злые языки пытаются говорить, что основной команде плевать на структуру клубной академии, такого абсолютно нет. Главный тренер «Зенита» знает большинство игроков, знает сильные и слабые стороны, и по многим у него есть своё мнение, идёт активный анализ, и за мальчишками, конечно, следят», – сказал Коноплёв в интервью «Спорт День за Днём».

Перед стартом нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги главный тренер «Зенита» Сергей Семак привлёк полузащитника второй команды Вадима Шилова к тренировкам с основой.