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Защитник «Ливерпуля» Робертсон извинился за срыв на судью в товарищеском матче с «Миланом»

Защитник «Ливерпуля» Робертсон извинился за срыв на судью в товарищеском матче с «Миланом»
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон принёс извинения за вспышку гнева в адрес судьи во время товарищеского матча с «Миланом» (2:4), когда игрок посчитал, что арбитр должен был назначить пенальти за срыв атаки.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июля 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 4
Милан
Милан, Италия
0:1 Леау – 10'     1:1 Собослаи – 26'     1:2 Лофтус-Чик – 52'     1:3 Окафор – 59'     2:3 Гакпо – 90+3'     2:4 Окафор – 90+4'    

«Иногда забываешь, что камеры включены, и мне напомнили об этом в перерыве, так что я извиняюсь за это [раздражение по отношению к судье]. Но я всё равно считаю, что это был пенальти!

Это один из таких случаев. Когда я вышел в штрафную, что сейчас случается довольно редко, я думал, что бью чисто по воротам, а защитник меня остановил, поэтому я подумал, что это пенальти. Но мне действительно не следовало ругаться на судью, так что прошу прощения за это», — приводит слова Робертсона Liverpool Echo.

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