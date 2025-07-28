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Вратарь Радек Витек продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Вратарь Радек Витек продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
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Голкипер Радек Витек подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Футболист подписал с манкунианцами новый трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2028 года. В сезоне-2025/2026 игрок будет выступать за «Бристоль Сити» из Чемпионшипа в рамках аренды.

Радек Витек является воспитанником клубов «Сигма» Оломоуц и «Манчестер Юнайтед». На правах аренды футболист ранее также выступал за «Аккрингтон Стэнли», а в прошлом сезоне он защищал цвета «Блау-Вайс» Линц. В 28 матчах прошедшего клубного сезона вратарь пропустил 37 голов и семь раз отыграл «на ноль».

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