Арбитр Федотов высказался об отменённом голе «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу арбитра Павла Кукуяна в матче 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 1:0.

«Первый момент — на 41-й минуте. Кукуян ошибся и показал жёлтую Осипенко. Тот в правильной манере выполнил подкат и сбоку выбил мяч. Лангович же выставил ногу в сторону и подставился. А Кукуян назначил опасный штрафной.

На 90-й минуте Кукуян правильно отменил гол в ворота «Ростова», когда игрок «Динамо», находясь в офсайде, сделал движение к мячу и тем самым отвлёк вратаря. Это «вне игры», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.