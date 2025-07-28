Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался об отменённом голе «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом»

Арбитр Федотов высказался об отменённом голе «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу арбитра Павла Кукуяна в матче 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

«Первый момент — на 41-й минуте. Кукуян ошибся и показал жёлтую Осипенко. Тот в правильной манере выполнил подкат и сбоку выбил мяч. Лангович же выставил ногу в сторону и подставился. А Кукуян назначил опасный штрафной.

На 90-й минуте Кукуян правильно отменил гол в ворота «Ростова», когда игрок «Динамо», находясь в офсайде, сделал движение к мячу и тем самым отвлёк вратаря. Это «вне игры», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«У Карасёва были основания для третьего удаления у «Спартака». Судейство во 2-м туре РПЛ
Эксклюзив
«У Карасёва были основания для третьего удаления у «Спартака». Судейство во 2-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android