«Дурацкий эпизод». Арбитр Федотов — о пенальти в матче «Зенита» с «Рубином»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота «Рубина» в матче 2-го тура РПЛ с «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

«Самый громкий момент — седьмая минута, когда Сухой был обязан самостоятельно назначить 11-метровый в ворота «Рубина». Дурацкий эпизод в том плане, что невозможно всем объяснить, что произошло. А так – это проблема защитника, который двигался в штрафной и выставил руку в сторону, после чего мяч попал в неё сзади. Это ошибка Сухого, которую он исправил после вмешательства VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На 11-й минуте вингер Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд. Форвард Матео Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых на 36-й минуте. Полузащитник хозяев Велдин Ходжа на 47-й минуте сократил разницу в счёте. Нападающий Мирлинд Даку на 90-й минуте сравнял счёт.