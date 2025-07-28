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Полузащитник «Байера» Джака переходит в «Сандерленд», ранее это опроверг тен Хаг — Романо

Полузащитник «Байера» Джака переходит в «Сандерленд», ранее это опроверг тен Хаг — Романо
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Полузащитник «Байера» Гранит Джака в ближайшее время станет футболистом «Сандерленда». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее агент футболиста подтвердил факт наличия договорённости с «чёрными котами», но главный тренер немецкой команды Эрик тен Хаг в ответ заявил, что клуб на данный момент не намерен отпускать хавбека. Теперь же сообщается, что во вторник, 29 июля, Джака пройдёт медицинский осмотр перед переходом в свою новую команду. Срок его трудового соглашения с английским коллективом будет рассчитан до лета 2028.

Джака уже выступал в АПЛ за «Арсенал» с июля 2016 года по август 2023 года.

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