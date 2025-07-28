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Матвей Кисляк высказался о победе ЦСКА над «Ахматом»

Матвей Кисляк высказался о победе ЦСКА над «Ахматом»
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал победу армейцев над «Ахматом» во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

«Вчера мы одержали важную победу над «Ахматом» и забрали три очка! Матч был напряжённым, но команда проявила характер и сплочённость. Теперь восстанавливаемся и готовимся к следующей игре», — написал Кисляк в своём телеграм-канале.

В рамках 1-го тура нового сезона чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). После двух туров армейцы располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Фабио Челестини набрала четыре очка.

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