Матвей Кисляк высказался о победе ЦСКА над «Ахматом»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал победу армейцев над «Ахматом» во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Вчера мы одержали важную победу над «Ахматом» и забрали три очка! Матч был напряжённым, но команда проявила характер и сплочённость. Теперь восстанавливаемся и готовимся к следующей игре», — написал Кисляк в своём телеграм-канале.

В рамках 1-го тура нового сезона чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). После двух туров армейцы располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Фабио Челестини набрала четыре очка.