«Саутгемптон» предложил «Краснодару» € 12,5 млн за Сперцяна — Armenie Football

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян привлёк внимание английского «Саутгемптона». Как сообщает Armenie Football, вылетевший в Чемпионшип по итогам минувшего сезона клуб предложил чемпионам России € 12,5 млн за полузащитника.

По данным источника, Сперцян принял решение рассмотреть данный вариант после того, как не дождался предложения от испанской «Жироны». По данным СМИ, изначально полузащитник отклонил предложение английского клуба из-за нежелания выступать в Чемпионшипе.

Ранее сам Сперцян заявлял о желании продолжить карьеру в Европе. Интерес к нему приписывали нидерландскому «Аяксу» и немецкой «Боруссии» Дортмунд. Контракт полузащитника сборной Армении с «Краснодаром» истекает летом 2026 года.