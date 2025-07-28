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«Ньюкасл Юнайтед» намерен приобрести голкипера «Саутгемптона» Рамсдейла — Sky Sports

«Ньюкасл Юнайтед» намерен приобрести голкипера «Саутгемптона» Рамсдейла — Sky Sports
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«Ньюкасл Юнайтед» работает над трансфером вратаря «Саутгемптона» Аарона Рамсдейла. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, речь идёт об аренде с возможностью выкупа прав на игрока. На данный момент клубы ещё не начали официальные переговоры на эту тему. Ранее «сороки» договорились о сотрудничестве с голкипером «Бёрнли» Джеймсом Траффордом, но «Манчестер Сити» активировал опцию обратного выкупа своего воспитанника, в ближайшее время он вернётся в стан «горожан». Что примечательно, главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау уже работал с Рамсдейлом в «Борнмуте».

В 32 матчах прошедшего клубного сезона Аарон пропустил 68 голов и четыре раза сыграл «на ноль».

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