«Ньюкасл Юнайтед» намерен приобрести голкипера «Саутгемптона» Рамсдейла — Sky Sports

«Ньюкасл Юнайтед» работает над трансфером вратаря «Саутгемптона» Аарона Рамсдейла. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, речь идёт об аренде с возможностью выкупа прав на игрока. На данный момент клубы ещё не начали официальные переговоры на эту тему. Ранее «сороки» договорились о сотрудничестве с голкипером «Бёрнли» Джеймсом Траффордом, но «Манчестер Сити» активировал опцию обратного выкупа своего воспитанника, в ближайшее время он вернётся в стан «горожан». Что примечательно, главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау уже работал с Рамсдейлом в «Борнмуте».

В 32 матчах прошедшего клубного сезона Аарон пропустил 68 голов и четыре раза сыграл «на ноль».