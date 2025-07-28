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Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
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Вильям Салиба заявил, что надеется на продление контракта с «Арсеналом»

Вильям Салиба заявил, что надеется на продление контракта с «Арсеналом»
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Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба заявил, что хотел бы продлить контракт с лондонским клубом. Действующее соглашение француза рассчитано до лета 2027 года.

«Да, я надеюсь на это. Конечно, на данный момент ничего не запланировано, но у нас хорошие переговоры с моим агентом и клубом. Посмотрим», – приводит слова Салиба RMC Sport.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему игроку проявляет мадридский «Реал». В мае «Арсенал», стремящийся сохранить футболиста, начал обсуждать продление его соглашения.

Французский защитник перешёл в лондонскую команду из «Сент-Этьена» в 2019 году. В минувшем сезоне Салиба принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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