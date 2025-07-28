Фёдор Смолов может сыграть за «БроукБойз» в Кубке России, если команда пройдёт «Орёл»

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров заявил, что экс-форвард «Краснодара» Фёдор Смолов заинтересован в том, чтобы принять участие в Фонбет Кубке России — 2025/2026 в составе клуба. На стадии 1/256 финала Пути регионов «БроукБойз» сыграет с «Орлом». Встреча состоится в среду, 6 августа.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала Fonbet Кубок России . 1/256 финала 05 августа 2025, вторник Broke Boys Не начался Орёл Орёл Кто победит в основное время? П1 X П2

«Из приятного: Фёдор Смолов внезапно проявил лёгкий интерес к игре в Кубке России за «Броуков». 6 августа он сыграть не сможет, будет в поездке, а вот если мы пройдём «Орёл»…» — написал Егоров в телеграм-канале.

В сезоне-2024/2025 Смолов стал чемпионом России вместе с «Краснодаром». Летом нападающий покинул клуб после истечения срока действия контракта.