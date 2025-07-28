Лотар Маттеус: с Диасом у «Баварии» будет больше возможностей в атаке

Чемпион мира — 1990 в составе сборной Германии Лотар Маттеус высказался об ожидаемом переходе крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса в «Баварию».

«После ухода Мюллера и Зане, а также тяжёлой травмы Мусиалы «Баварии» пришлось искать качественного игрока. Луис Диас доказал своё мастерство в Премьер-лиге, он быстр и силён в отборах.

С ним у «Баварии» будет больше возможностей в атаке. В «Ливерпуле» он выступал на позиции левого вингера, центрального полузащитника и второго нападающего. В «Баварии» он мог бы играть под Кейном, как Гнабри или Олисе. Но если Диас обойдётся в € 75 млн, он должен стать постоянным футболистом одной позиции.

Однако Диасу уже 28 лет, а Нику Вольтемаде – всего 23. Если они платят € 75 млн за игрока на пять лет старше, значит, они не сомневаются в качествах Диаса.

Грубо говоря, можно было бы задать вопрос: почему «Бавария» не доверяет Вольтемаде, который уже заключил контракт с клубом? «Штутгарт», вероятно, был бы удовлетворён суммой, которую заплатили за Диаса», — написал Маттеус в своей колонке для Sky Sport Germany.