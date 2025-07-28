Блогер Wylsacom заявил, что сыграет за «Амкал» в Кубке России на позиции вратаря

Известный техноблогер, президент медийного клуба «Эгриси» Валентин Wylsacom Петухов заявил, что сыграет за «Амкал» в Фонбет Кубке России на позиции вратаря.

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«Вообще, я вратарь «Амкала» на Кубке России. Завтра прохожу УМО (углублённое медицинское обследование. — Прим. «Чемпионата»). Половину ворот я займу, наверное (смеётся), так что ничего вы мне не забьёте», — сказал Wylsacom в видео в телеграм-канале «Эгриси».

«Амкал» сыграет с «Квантом» из Обнинска в первом раунде Пути регионов Кубка России – 2025/2026. Встреча состоится во вторник, 5 августа.

Напомним, в минувшем сезоне «Амкал» обыграл «БроукБойз» (2:0) и впервые в истории стал победителем Медиалиги.