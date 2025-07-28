Блогер Wylsacom заявил, что сыграет за «Амкал» в Кубке России на позиции вратаря
Поделиться
Известный техноблогер, президент медийного клуба «Эгриси» Валентин Wylsacom Петухов заявил, что сыграет за «Амкал» в Фонбет Кубке России на позиции вратаря.
Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник
Амкал
Не начался
Квант
Обнинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Вообще, я вратарь «Амкала» на Кубке России. Завтра прохожу УМО (углублённое медицинское обследование. — Прим. «Чемпионата»). Половину ворот я займу, наверное (смеётся), так что ничего вы мне не забьёте», — сказал Wylsacom в видео в телеграм-канале «Эгриси».
«Амкал» сыграет с «Квантом» из Обнинска в первом раунде Пути регионов Кубка России – 2025/2026. Встреча состоится во вторник, 5 августа.
Напомним, в минувшем сезоне «Амкал» обыграл «БроукБойз» (2:0) и впервые в истории стал победителем Медиалиги.
Комментарии
- 28 июля 2025
-
22:27
-
22:18
-
22:15
-
22:06
-
22:00
-
22:00
-
21:57
-
21:49
-
21:32
-
21:30
-
21:30
-
21:17
-
21:12
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:44
-
20:40
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:13
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:49
-
19:33
-
19:28
-
19:18
-
19:17
-
19:09
-
18:52
-
18:48