В ЦСКА сообщили, что Верде пройдёт заключительные тесты перед трансфером 29 июля

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, на каком этапе находится работа по трансферу 20-летнего полузащитника «Унион Санта Фе» Лионеля Верде. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в московский клуб на правах аренды.

«По Верде: завтра у Лионеля заключительные тесты на «ВЭБ Арене», после чего сделка будет близка к завершению», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Лионель Верде является воспитанником «Унион Санта Фе». По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, армейцы арендуют аргентинца с правом выкупа. У ЦСКА будет возможность приобрести 80% прав на игрока за $ 4 млн.