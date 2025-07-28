Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» купила защитника «Фламенго» Уэсли Франса

«Рома» купила защитника «Фламенго» Уэсли Франса
Комментарии

Футбольный клуб «Рома» объявил о подписании бразильского защитника Уэсли Франса из «Фламенго». Стороны заключили контракт до 2030 года.

В римском клубе футболист будет выступать под 43-м номером. Отмечается, что Уэсли станет 46-м бразильским игроком в истории «Ромы».

21-летний футболист провёл более 100 матчей за основной состав клуба из Рио-де-Жанейро. 20 марта 2025 года Уэсли дебютировал за взрослую сборную Бразилии во встрече с Колумбией (2:1).

В минувшем сезоне защитник провёл 28 игр во всех турнирах, где забил два мяча и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Уэсли в € 20 млн.

Материалы по теме
«Ювентус» готов совершить обмен полузащитниками с «Ромой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android