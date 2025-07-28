«Рома» купила защитника «Фламенго» Уэсли Франса

Футбольный клуб «Рома» объявил о подписании бразильского защитника Уэсли Франса из «Фламенго». Стороны заключили контракт до 2030 года.

В римском клубе футболист будет выступать под 43-м номером. Отмечается, что Уэсли станет 46-м бразильским игроком в истории «Ромы».

21-летний футболист провёл более 100 матчей за основной состав клуба из Рио-де-Жанейро. 20 марта 2025 года Уэсли дебютировал за взрослую сборную Бразилии во встрече с Колумбией (2:1).

В минувшем сезоне защитник провёл 28 игр во всех турнирах, где забил два мяча и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Уэсли в € 20 млн.