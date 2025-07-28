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«Финансовые возможности арабских клубов могут привлекать». Брейдо — о Виллиане Роше

«Финансовые возможности арабских клубов могут привлекать». Брейдо — о Виллиане Роше
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Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба бразильского защитника Виллиана Роши. Ранее сообщалось, что в подписании бразильца заинтересована Аль-Джазира» из ОАЭ.

«Слухи о Роше? Финансовые возможности многих арабских клубов, конечно, могут привлекать игроков, такова очевидная тенденция последних лет. Но пока рано говорить о чём-либо предметном», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Виллиан Роша попросил свой нынешний клуб принять предложение из ОАЭ. Руководство армейцев, как сообщалось, пока не ответило арабской команде и рассчитывает сохранить бразильца в составе.

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