В ЦСКА рассказали о характере травмы и сроках восстановления Шуманского

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о тяжести повреждения форварда команды Артёма Шуманского и сроках его восстановления. Нападающий получил травму в матче 2-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1) и был заменён на 49-й минуте.

«У Артёма повреждение мышц задней поверхности бедра, ориентировочно это пропуск нескольких недель», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Артём Шуманский перебрался в ЦСКА из кипрского «Ариса» летом прошлого года. В сезоне-2024/2025 нападающий провёл всего 120 минут в девяти матчах РПЛ и Фонбет Кубка России, отметившись одним голом. В первых трёх встречах нового сезона 20-летний белорус трижды выходил в стартовом составе армейцев.