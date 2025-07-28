В ЦСКА рассказали о характере травмы и сроках восстановления Шуманского
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Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о тяжести повреждения форварда команды Артёма Шуманского и сроках его восстановления. Нападающий получил травму в матче 2-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1) и был заменён на 49-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15' 1:1 Круговой – 45+2' 2:1 Круговой – 45+3'
Удаления: нет / Тодорович – 86'
«У Артёма повреждение мышц задней поверхности бедра, ориентировочно это пропуск нескольких недель», — написал Брейдо в телеграм-канале.
Артём Шуманский перебрался в ЦСКА из кипрского «Ариса» летом прошлого года. В сезоне-2024/2025 нападающий провёл всего 120 минут в девяти матчах РПЛ и Фонбет Кубка России, отметившись одним голом. В первых трёх встречах нового сезона 20-летний белорус трижды выходил в стартовом составе армейцев.
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