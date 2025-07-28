Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марк-Андре тер Штеген опроверг слухи о конфликте с «Барселоной»

Марк-Андре тер Штеген опроверг слухи о конфликте с «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что у него хорошие отношения с каталонским клубом. Ранее стало известно, что голкиперу предстоит сделать операцию на спине, из-за которой он пропустит около трёх месяцев.

Футболист отправился в Бордо, где завтра, 29 июля, ему проведут операцию. Журналисты встретили игрока в аэропорту Барселоны и задали ему вопрос о возможном конфликте с клубом.

«Отношения с клубом хорошие, как всегда хорошие, это не изменилось. Как моё физическое состояние? Если приходится делать операцию, значит, что-то не так, верно?» – приводит слова тер Штегена Sport.es.

Ранее СМИ писали, что руководство клуба узнало о решении голкипера провести операцию уже постфактум. Также сообщалось, что сине-гранатовые считают себя обманутыми, так как Марк-Андре написал в обращении, что пропустит три месяца, чтобы не выпасть из заявки на сезон. Однако в руководстве осведомлены, что на самом деле требуется минимум четыре-пять месяцев на восстановление после операции.

Материалы по теме
Вице-президент «Барселоны» отреагировал на слухи о лишении тер Штегена капитанской повязки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android