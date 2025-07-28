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Чемпион мира Тальяфико подпишет новый контракт с «Лионом» — L’Équipe

Чемпион мира Тальяфико подпишет новый контракт с «Лионом» — L’Équipe
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Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико подпишет новый трудовой договор с «Лионом». Об этом сообщает L’Équipe.

Срок действия предыдущего контракта футболиста с «Олимпиком» истёк 30 июня, аргентинец стал свободным агентом. Ожидается, что в ближайшее время он вернётся в состав французской команды. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года и будет предусматривать продление ещё на один сезон. У защитника были и другие варианты продолжения карьеры, но он захотел вернуться в «Лион». На данный момент «Олимпик» ищет нового вратаря после перехода Лукаса Перри в «Лидс Юнайтед», полузащитника и вингера.

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