«Спартак» готов предложить «Атлетико Минейро» € 8 млн за Гильерме Арану — Globo

Московский «Спартак» продолжает предпринимать попытки усиления левого фланга обороны в летнее трансферное окно. Как сообщает издание Globo, красно-белые готовы предложить € 8 млн за 28-летнего латераля «Атлетико Минейро» Гильерме Арану.

По данным источника, в бразильском клубе уже осведомлены об интересе к своему футболисту со стороны московского клуба. Сообщается, что официальное предложение по защитнику пока не поступало.

Гильерме Арана перебрался в «Атлетико Минейро» из испанской «Севильи» в январе 2020 года. Сумма аренды составила € 2,5 млн, а спустя полтора года бразильцы выкупили латераля, заплатив ещё € 2,5 млн. Также игрок выступал за «Аталанту», «Коринтианс» и «Атлетико Паранаэнсе». На счету Араны 13 матчей за сборную Бразилии.