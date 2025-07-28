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«ПСЖ» продаст Шкриньяра за € 10 млн в «Фенербахче» — L’Équipe

«ПСЖ» продаст Шкриньяра за € 10 млн в «Фенербахче» — L’Équipe
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«ПСЖ» готов продать защитника Милана Шкриньяра «Фенербахче» за € 10 млн, сообщает L’Équipe. Ранее появилась информация, что клубы достигли договорённости о полноценном трансфере игрока, выступавшего за турецкий клуб на правах аренды.

По информации источника, футболист вернулся в Париж и тренируется с командой «ПСЖ» до 21 года. В последние часы стороны договорились о сделке, сумма которой оценивается в € 10 млн. Парижане полагают, что словак может быть продан в течение недели.

В 23 матчах прошедшего клубного сезона 30-летний футболист забил три гола и отдал две голевые передачи. «Фенербахче» по итогам сезона-2024/2025 финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, дошёл до 1/4 финала Кубка страны, а в Лиге Европы остановился на стадии 1/8 финала.

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