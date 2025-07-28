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«Спортинг» подписал Луиса Суареса из «Альмерии»

«Спортинг» подписал Луиса Суареса из «Альмерии»
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Колумбийский нападающий Луис Суарес перешёл из «Альмерии» в «Спортинг». Об этом сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.

Футболист подписал со своей новой командой контракт, который будет действовать до лета 2030 года. Игрок является воспитанником колумбийского клуба «Леонес», на протяжении взрослой карьеры он выступал за «Уотфорд», «Гранаду», «Марсель» и другие команды. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Суареса составляет € 8 млн. В 43 матчах прошедшего клубного сезона на счету Луиса 31 гол и восемь результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Спортинг» выиграл чемпионат и Кубок Португалии.

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