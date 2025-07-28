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Зинченко хотел покинуть «Арсенал», но Артета убедил его остаться — Transfer News Live

Зинченко хотел покинуть «Арсенал», но Артета убедил его остаться — Transfer News Live
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета уговорил украинского защитника лондонцев Александра Зинченко не покидать клуб. Как сообщает аккаунт Transfer News Live в соцсети X (ранее Twitter), футболист просил об уходе в летнее трансферное окно, но остался после разговора с тренером.

Зинченко перешёл в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити», где пересекался с Артетой, входившим тогда в тренерский штаб соотечественника Хосепа Гвардиолы. Напомним, до переезда в Англию украинец выступал в чемпионате России за «Уфу».

В минувшем сезоне на счету Зинченко гол и голевая передача в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.

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