Зинченко хотел покинуть «Арсенал», но Артета убедил его остаться — Transfer News Live

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета уговорил украинского защитника лондонцев Александра Зинченко не покидать клуб. Как сообщает аккаунт Transfer News Live в соцсети X (ранее Twitter), футболист просил об уходе в летнее трансферное окно, но остался после разговора с тренером.

Зинченко перешёл в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити», где пересекался с Артетой, входившим тогда в тренерский штаб соотечественника Хосепа Гвардиолы. Напомним, до переезда в Англию украинец выступал в чемпионате России за «Уфу».

В минувшем сезоне на счету Зинченко гол и голевая передача в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.