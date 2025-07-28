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Родриго отказался от перехода в «Тоттенхэм», бразилец ожидает более крупный клуб — Ауна

Родриго отказался от перехода в «Тоттенхэм», бразилец ожидает более крупный клуб — Ауна
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Нападающий «Реала» Родриго Гоэс не планирует переходить в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает журналист Footmercato Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что лондонский клуб включился в борьбу за игрока, однако на самом деле «шпоры» сделали соответствующий запрос, но диалог между клубами касательно возможного трансфера не ведётся. Отмечается, что бразилец готов покинуть «сливочных» только ради перехода в более крупный клуб, чем «Тоттенхэм Хотспур».

В минувшем сезоне нападающий «Реала» принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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