«Барселона» хочет заключить контракт с де Йонгом до 2028 года — Mundo Deportivo

«Барселона» хочет продлить контракт с полузащитником Френки де Йонгом и ждёт, когда футболист даст добро на переговоры с новым агентом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб намерен подписать с нидерландцем соглашение до 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Однако сначала игрок должен разорвать деловые связи со своим нынешним представителем Али Дурсуном, с которым у него были разногласия в течение нескольких месяцев. Только после этого футболист сможет сообщить клубу, кто является юридическим лицом, с которым будут вестись переговоры.

28-летний полузащитник выступает в составе сине-гранатовых с 2019 года. В минувшем сезоне де Йонг появился на поле в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.