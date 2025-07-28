«Рубин» из-за сотрудников «Зенита» узнал о травме Энрике за сутки до матча — источник
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В казанском «Рубине» за сутки до игры с санкт-петербургским «Зенитом» знали, что бразилец Луис Энрике не примет участия в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11' 0:2 Кассьерра – 36' 1:2 Ходжа – 47' 2:2 Даку – 90'
Как сообщил журналист Павел Городницкий в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу», аналитики «Рубина» узнали о травме бразильского футболиста сине-бело-голубых, потому что сотрудники «Зенита» синхронно убрали Энрике из своих составов в фэнтези-футболе.
По словам журналиста, в санкт-петербургском клубе запретили работникам участвовать в фэнтези-турнирах, чтобы избежать подобных сливов в дальнейшем.
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