Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» из-за сотрудников «Зенита» узнал о травме Энрике за сутки до матча — источник

«Рубин» из-за сотрудников «Зенита» узнал о травме Энрике за сутки до матча — источник
Комментарии

В казанском «Рубине» за сутки до игры с санкт-петербургским «Зенитом» знали, что бразилец Луис Энрике не примет участия в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

Как сообщил журналист Павел Городницкий в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу», аналитики «Рубина» узнали о травме бразильского футболиста сине-бело-голубых, потому что сотрудники «Зенита» синхронно убрали Энрике из своих составов в фэнтези-футболе.

По словам журналиста, в санкт-петербургском клубе запретили работникам участвовать в фэнтези-турнирах, чтобы избежать подобных сливов в дальнейшем.

Материалы по теме
Вот так Даку отомстил «Зениту» за сорванный трансфер! Спас «Рубин» с 0:2 на 90-й минуте!
Вот так Даку отомстил «Зениту» за сорванный трансфер! Спас «Рубин» с 0:2 на 90-й минуте!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android