«Рубин» из-за сотрудников «Зенита» узнал о травме Энрике за сутки до матча — источник

В казанском «Рубине» за сутки до игры с санкт-петербургским «Зенитом» знали, что бразилец Луис Энрике не примет участия в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

Как сообщил журналист Павел Городницкий в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу», аналитики «Рубина» узнали о травме бразильского футболиста сине-бело-голубых, потому что сотрудники «Зенита» синхронно убрали Энрике из своих составов в фэнтези-футболе.

По словам журналиста, в санкт-петербургском клубе запретили работникам участвовать в фэнтези-турнирах, чтобы избежать подобных сливов в дальнейшем.